Курского министра наказали за оглашение суммы ущерба региону из-за ВСУ

Это произошло из-за того, что врио министра озвучил сумму ущерба, который понес регион от вторжения ВСУ, — 750 млрд руб.
«Ни о каких расчетах оценки стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца нашу территорию, мы не понимаем, в каком состоянии вернутся к нам оккупированные сейчас населенные пункты! Недопустимо какие-либо цифры, суммы и оценки давать. Все они носят исключительно поверхностный и не подтвержденный ничем характер!» — сказал Хинштейн (цитата по 46TV).
По его словам, не во всех даже освобожденных населенных пунктах можно проверить состояние объектов из-за продолжающихся боев.
Он спросил: «Вы представляете себе, чтобы в 1944 году начали оценивать ущерб Великой Отечественной войны?».
Карнаушко оценил нанесенный области ущерб четыре дня назад, 23 января, в ходе пресс-конференции. Тогда же он рассказал, что боевые действия затронули 21% территории региона, назвал обстановку «стабильно напряженной» и попросил жителей пока не возвращаться в свои дома в связи с необходимостью провести разминирование. «Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — сказал врио министра.