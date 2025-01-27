Курского министра наказали за оглашение суммы ущерба региону из-за ВСУ

«Ни о каких расчетах оценки стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца нашу территорию, мы не понимаем, в каком состоянии вернутся к нам оккупированные сейчас населенные пункты! Недопустимо какие-либо цифры, суммы и оценки давать. Все они носят исключительно поверхностный и не подтвержденный ничем характер!» — сказал Хинштейн (цитата по 46TV).