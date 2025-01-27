Штаб миссии СНГ прокомментировал проведение выборов в Белоруссии

МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Леонид Анфимов заявил, что существенных нарушений на выборах президента Белоруссии не было отмечено.
«Нет, вообще практически не было таких нарушений», — заявил Анфимов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, были небольшие формальные нарушения.
Победу Александра Лукашенко он назвал ожидаемой.
«Эта цифра, которую получил действующий президент, она убедительно доказывает доверие власти. Она указывает на консолидацию», — добавил Анфимов.