Депутат предложил отказаться от ОСМС: что ответили в Минздраве

«ОСМС действует 6 лет. За это время не сократились приписки, умерших продолжают считать, видим, как лечат зубы 3−5-ти месячным малышам. Более того, не сформирован единый пакет медицинских услуг, о котором говорил в своем поручении Глава государства на правительственном часе. Кроме того, в прошлом году Президент поручал региональным акимам оплачивать взносы из местных бюджетов. Эта инициатива не была поддержана. Если так посмотреть, мы ввели ОСМС для того, чтобы испытать наш народ. Старая система не работает, новая тоже. Люди не знают, куда идти. В связи с этим у меня предложение, может, не заморачиваться и прекратить реализацию ОСМС, пока они не достигнет своего совершенства?», — сказал мажилисмен.