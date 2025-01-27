Лукашенко провел первые телефонные разговоры после выборов с президентами

Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Александра Лукашенко в 2024 году. В телеграм-канале обратили внимание на то, что в момент данного визита была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024−2025 годы.