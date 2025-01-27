Президент Беларуси Александр Лукашенко провел первые телефонные разговоры после выборов с президентами. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что 27 января, в понедельник, состоялся телефонный разговор президента Беларуси и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Кроме того, главы двух стран кратко обсудили вопросы, касающиеся двустороннего развития, а также обменялись мнениями по международной тематике.
В телеграм-канале сообщили, что 27 января 2025 года состоялся разговор президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева.
«Шавкат Мирзиеев тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — сказано в сообщении.
Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Александра Лукашенко в 2024 году. В телеграм-канале обратили внимание на то, что в момент данного визита была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024−2025 годы.
В телеграм-канале «Пул Первого» проинформировали, что 27 января состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который поздравил президента Беларуси с победой и высоким результатом на президентских выборах.
Кроме того, Лукашенко и Рахмон обсудили в момент разговора состояние, а также перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.
Также в телеграм-канале рассказали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора поздравил президента Беларуси с уверенной победой на президентских выборах, пожелал успехов в работе на указанной ответственной должности и реализации намеченных планов.
Говорится, что Алиев и Лукашенко во время телефонного разговора обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты во время официального визита президента Беларуси в Баку. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили нацеленность на развитие дружественных отношений.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Тем временем ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.