УП: Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров до лета

По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то «могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».
«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — поделился впечатлением один из участников.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов