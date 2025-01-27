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УП: Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров до лета

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Источник: Getty Images

По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то «могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — поделился впечатлением один из участников.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов