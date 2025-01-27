Глава СВР России Нарышкин назвал планы Запада о срыве участия глав государства в праздновании 80-летия Победы в Москве, куда приглашен и Лукашенко

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин России назвал планы Запада о срыве участия глав государства в праздновании 80-летия Победы в Москве, куда приглашен и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Напомним, что 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин лично пригласил Александра Лукашенко в Москву на юбилейные торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Нарышкина, уже сегодня российская сторона фиксирует попытки, предпринимаемые со стороны Запада, сорвать участие международных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы в Москве. Он обратил внимание на то, что на Западе понимают: «успех в таких акциях сыграет значительную роль в планах и мечтах о полной изоляции России». Кроме того, он отметил, что попытки сорвать празднование Дня Победы входят в приоритеты Министерств иностранных дел и спецслужб западных стран.
— Но, конечно, им этого не добиться, — заявил глава СВР России.
Сергей Нарышкин акцентировал внимание на активизацию в Польше, США, Германии и других странах некоммерческих организаций, существенно усиливших попытки фальсификации истории Второй мировой войны и принижения решающего вклада СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что ждет Польшу при попытке залезть на запад Украины.
Ранее Лукашенко заявил, что Украине для восстановления нужен новый Сталин.
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