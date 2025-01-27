Глава СВР России Нарышкин назвал планы Запада о срыве участия глав государства в праздновании 80-летия Победы в Москве, куда приглашен и Лукашенко

По словам Нарышкина, уже сегодня российская сторона фиксирует попытки, предпринимаемые со стороны Запада, сорвать участие международных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы в Москве. Он обратил внимание на то, что на Западе понимают: «успех в таких акциях сыграет значительную роль в планах и мечтах о полной изоляции России». Кроме того, он отметил, что попытки сорвать празднование Дня Победы входят в приоритеты Министерств иностранных дел и спецслужб западных стран.