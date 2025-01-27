Мэры со всей России обсудят в Красноярске состояние дорог

Главы городов, муниципальные служащие и эксперты со всей страны 6 февраля в Красноярске будут обсуждать развитие дорог в России. В краевом центре пройдет один из региональных этапов II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».
Всего таких этапов запланировано 16, первый прошел в Мурманске
Такие встречи будут проходить до апреля в разных регионах. Набор тем самый широкий: от экологии и благоустройства населенных пунктов до международных отношений. Дискуссии и обмен мнениями призваны повысить качество жизни в городах и селах.