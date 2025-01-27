В Белоруссии почти 87 процентов избирателей проголосовали за Лукашенко

МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за Александра Лукашенко на прошедших 26 января выборах президента проголосовали свыше 5,13 миллиона избирателей.
«Выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися. За кандидатов в президенты Республики Беларуси подано следующее количество голосов избирателей: Олег Гайдукевич — 119 272 голоса избирателей, или 2,02%, Анна Канопацкая — 109 760 голосов избирателей, или 1,86%, Александр Лукашенко — 5 136 293 голоса, или 86,82%, Сергей Сыранков — 189 740 голосов, или 3,21%, Александр Хижняк — 102 729, или 1,74%», — сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске.
Он отметил, что против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей, или 3,6%.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.