В Белоруссии почти 87 процентов избирателей проголосовали за Лукашенко

«Выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися. За кандидатов в президенты Республики Беларуси подано следующее количество голосов избирателей: Олег Гайдукевич — 119 272 голоса избирателей, или 2,02%, Анна Канопацкая — 109 760 голосов избирателей, или 1,86%, Александр Лукашенко — 5 136 293 голоса, или 86,82%, Сергей Сыранков — 189 740 голосов, или 3,21%, Александр Хижняк — 102 729, или 1,74%», — сказал Карпенко на пресс-конференции в Минске.