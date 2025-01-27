Олжас Бектенов обсудил с послом КНР вопросы экономического сотрудничества

Также было отмечено, что за 11 месяцев 2024 года грузоперевозки между Казахстаном и Китаем увеличились на 13% и составили 29,3 млн тонн. Для дальнейшего роста объёмов транзита стороны договорились модернизировать пункты пропуска на границе и развивать судоходство в приграничных зонах.