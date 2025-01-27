Олжас Бектенов обсудил с послом КНР вопросы экономического сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в РК Хань Чуньлинем, сообщает El.kz со ссылкой на Правительство РК.
На переговорах обсуждались вопросы углубления сотрудничества в сфере инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, логистики, энергетики, культуры, туризма и других областях. Руководитель Правительства отметил, что основой динамичного партнерства между странами являются доверительные отношения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.
По итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. Казахстан и Китай работают над увеличением объёмов торговли, включая расширение экспорта казахстанского зерна и включение новых казахстанских предприятий в Реестр экспортеров в КНР.
Китай входит в пятёрку крупнейших инвесторов Казахстана. На сегодняшний день реализовано 62 совместных проекта на $8,7 млрд, что позволило создать 11 тысяч рабочих мест. В стадии реализации находятся ещё 55 проектов на сумму $13,5 млрд. Общий пул включает 222 проекта на $60,5 млрд.
Также было отмечено, что за 11 месяцев 2024 года грузоперевозки между Казахстаном и Китаем увеличились на 13% и составили 29,3 млн тонн. Для дальнейшего роста объёмов транзита стороны договорились модернизировать пункты пропуска на границе и развивать судоходство в приграничных зонах.
Стороны подтвердили готовность к укреплению сотрудничества по всем ключевым направлениям.