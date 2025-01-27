ЦИК: Александр Лукашенко побеждает на выборах президента — за него проголосовали 5 136 293 белоруса

ЦИК сообщил, что 5 136 293 белоруса проголосовали за Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. Подробности озвучил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает БелТА.
Карпенко акцентировал внимание на том, что глава государства набрал 5 136 293 голоса избирателей, или 86,82% и победил на президентских выборах в Беларуси.
Говорится, что за Олега Гайдукевича проголосовали 119 272 белорусов, или 2,02%, а за Сергея Сыранкова — 189 740, или 3,21%. Также сказано, что за Александра Хижняка проголосовали 213 277 избирателей, или 3,60%, а за Анну Канопацкую — 109 760, или 1,86%. Вариант против всех отметили 213 277 избирателей, или 3,60%.
— Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко, подчеркнул глава ЦИК Беларуси.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко провел первые телефонные разговоры после выборов с президентами.
Кстати, Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.