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ЦИК: Александр Лукашенко побеждает на выборах президента — за него проголосовали 5 136 293 белоруса

ЦИК: 5 136 293 белоруса проголосовали за Лукашенко на выборах президента.
Источник: Комсомольская правда

ЦИК сообщил, что 5 136 293 белоруса проголосовали за Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. Подробности озвучил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает БелТА.

Карпенко акцентировал внимание на том, что глава государства набрал 5 136 293 голоса избирателей, или 86,82% и победил на президентских выборах в Беларуси.

Говорится, что за Олега Гайдукевича проголосовали 119 272 белорусов, или 2,02%, а за Сергея Сыранкова — 189 740, или 3,21%. Также сказано, что за Александра Хижняка проголосовали 213 277 избирателей, или 3,60%, а за Анну Канопацкую — 109 760, или 1,86%. Вариант против всех отметили 213 277 избирателей, или 3,60%.

— Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко, подчеркнул глава ЦИК Беларуси.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко провел первые телефонные разговоры после выборов с президентами.

Кстати, Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.