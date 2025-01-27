ЦИК: Александр Лукашенко побеждает на выборах президента — за него проголосовали 5 136 293 белоруса

Говорится, что за Олега Гайдукевича проголосовали 119 272 белорусов, или 2,02%, а за Сергея Сыранкова — 189 740, или 3,21%. Также сказано, что за Александра Хижняка проголосовали 213 277 избирателей, или 3,60%, а за Анну Канопацкую — 109 760, или 1,86%. Вариант против всех отметили 213 277 избирателей, или 3,60%.