Где иностранцы смогут оформить ИИН Казахстана: МИД страны подготовило проект приказа

АСТАНА, 27 янв — Sputnik. В МИД Казахстана разработали пилотный проект по оказанию государственной услуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».
Об этом сообщил отраслевой юридический Telegram-канал «Параграф».
«Целью проекта является обеспечение благоприятных условий и возможности получения ИИН нерезидентами Республики Казахстан без необходимости посещения ими территории Казахстана», — отмечено в пояснительной записке проекта.
Услугу будет оказывать МВД Казахстана через загранучреждения (консульства и представительства) и казахстанский МИД.
Для получения ИИН иностранный гражданин должен будет лично обратиться в загранучреждение Казахстана либо МИД и представить определенный перечень документов.
Срок оказания услуги — один рабочий день.
В случае принятия пилотный проект будет действовать по 31 декабря 2025 года.