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Где иностранцы смогут оформить ИИН Казахстана: МИД страны подготовило проект приказа

В казахстанском МИДе разработан пилотный проект по оказанию этой госуслуги.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 янв — Sputnik. В МИД Казахстана разработали пилотный проект по оказанию государственной услуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Об этом сообщил отраслевой юридический Telegram-канал «Параграф».

«Целью проекта является обеспечение благоприятных условий и возможности получения ИИН нерезидентами Республики Казахстан без необходимости посещения ими территории Казахстана», — отмечено в пояснительной записке проекта.

Услугу будет оказывать МВД Казахстана через загранучреждения (консульства и представительства) и казахстанский МИД.

Для получения ИИН иностранный гражданин должен будет лично обратиться в загранучреждение Казахстана либо МИД и представить определенный перечень документов.

Срок оказания услуги — один рабочий день.

В случае принятия пилотный проект будет действовать по 31 декабря 2025 года.