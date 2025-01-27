Венгрия согласилась на санкции против России

В этот раз Венгрия предложила отменить санкции против России, премьер Виктор Орбан предупредил, что согласится на продление ограничений если Украина выполнит несколько условий: восстановление транзита российского газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию. Политик связывал свои действия с возвращением Дональда Трампа на пост президента США.