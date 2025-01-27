Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с блокадниками

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня — город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 млн человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс. В осажденном городе погибло около 1,5 млн человек. Большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода.