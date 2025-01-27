Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с блокадниками

Об этом рассказали в правительстве региона.
Сегодня, 27 января, в России вспоминают один из самых страшных эпизодов Великой Отечественной войны — блокаду Ленинграда. Накануне 81-й годовщины со дня освобождения города от фашистской блокады Михаил Котюков возложил цветы к памятнику «Дети войны», а также встретился с активом Красноярской краевой общественной организации пенсионеров и инвалидов «Блокадник».
Сообщество, объединившее жителей края, которые пережили блокаду Ленинграда, существует более 30 лет. Члены организации принимают активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. Они желанные гости не только в школах, учреждениях высшего и среднего образования, но и в детских садах.
«Спасибо вам за ваше неравнодушие и желание передать ребятишкам память о мужестве, которое проявил наш народ во время Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде», — поблагодарил участников встречи губернатор Красноярского края.
Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня — город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 млн человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс. В осажденном городе погибло около 1,5 млн человек. Большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода.