СМИ: за танкером «Псков» в Балтийском море следят корабли стран НАТО

Портал Yle со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet сообщил, что «Псков» попал под наблюдение кораблей Эстонии и Финляндии, так как находился в районе повреждения подводного кабеля связи между Швецией и Латвией.
Корабли стран Балтики сопровождают танкер под флагом Барбадоса длительное время. Утром 27 января патрульный корабль Эстонии следовал неподалеку от «Пскова» в восточной части Финского залива, сообщает «Интерфакс».
Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и Швецию, был поврежден 26 января. Предполагается, что инцидент был вызван внешним воздействием.
После инцидента прокуратура Швеции инициировала расследование и задержала судно, которое подозревает в «диверсии».
Это не первый случай повреждения подводного кабеля в Балтийском море. Ранее были повреждены подводные линии электропередачи, газопроводы и дата-кабели. В этих инцидентах страны ЕС увидели «российский след», что стало поводом для проведения операции «Балтийский часовой» в Балтийском море. В рамках операции в воды Балтики вошли военные корабли НАТО.