СМИ: за танкером «Псков» в Балтийском море следят корабли стран НАТО

Это не первый случай повреждения подводного кабеля в Балтийском море. Ранее были повреждены подводные линии электропередачи, газопроводы и дата-кабели. В этих инцидентах страны ЕС увидели «российский след», что стало поводом для проведения операции «Балтийский часовой» в Балтийском море. В рамках операции в воды Балтики вошли военные корабли НАТО.