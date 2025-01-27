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СМИ: за танкером «Псков» в Балтийском море следят корабли стран НАТО

Танкер «Псков», перевозящий сжиженный природный газ, в Балтийском море взяли под наблюдение финские и эстонские корабли. Патрульные суда следуют за судном, которое направляется в порт Высоцк под Выборгом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Портал Yle со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet сообщил, что «Псков» попал под наблюдение кораблей Эстонии и Финляндии, так как находился в районе повреждения подводного кабеля связи между Швецией и Латвией.

Корабли стран Балтики сопровождают танкер под флагом Барбадоса длительное время. Утром 27 января патрульный корабль Эстонии следовал неподалеку от «Пскова» в восточной части Финского залива, сообщает «Интерфакс».

Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и Швецию, был поврежден 26 января. Предполагается, что инцидент был вызван внешним воздействием.

После инцидента прокуратура Швеции инициировала расследование и задержала судно, которое подозревает в «диверсии».

Это не первый случай повреждения подводного кабеля в Балтийском море. Ранее были повреждены подводные линии электропередачи, газопроводы и дата-кабели. В этих инцидентах страны ЕС увидели «российский след», что стало поводом для проведения операции «Балтийский часовой» в Балтийском море. В рамках операции в воды Балтики вошли военные корабли НАТО.

НАТО