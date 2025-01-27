Метшин пообещал создать в Казани условия для врачей и учителей

Мэрия Казани намерена создать все условия для профессионального роста учителей, врачей, работников культуры, спорта и строителей, которые хотят переехать в столицу Татарстана. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Ильсур Метшин.
Кадры решают все. Это главное в работе любого руководителя. Важно системно привлекать новые кадры. В Казани 308 детских садов и 173 школы. От руководителей зависит, с какой скоростью идет вперед развитие, кто будет учить и воспитывать детей.
По его словам, в городе достаточно профессионалов, но работу по привлечению кадров следует усилить. «Создадим условия для желающих переехать в Казань в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, бизнеса. Нам нужны IT-специалисты, строители, водители. Создадим условия для их развития и профессионального роста», — заявил мэр после того, как начальник управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал о конкурсе управленческих кадров.
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