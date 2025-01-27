Метшин пообещал создать в Казани условия для врачей и учителей

По его словам, в городе достаточно профессионалов, но работу по привлечению кадров следует усилить. «Создадим условия для желающих переехать в Казань в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, бизнеса. Нам нужны IT-специалисты, строители, водители. Создадим условия для их развития и профессионального роста», — заявил мэр после того, как начальник управления образования Казани Ирек Ризванов рассказал о конкурсе управленческих кадров.