Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.
«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо», — сказал Песков журналистам.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.
«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо», — сказал Песков журналистам.