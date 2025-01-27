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Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.

«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо», — сказал Песков журналистам.

Песков Дмитрий