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В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными

Песков назвал президентские выборы в Белоруссии легитимными и прозрачными.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — сказал он журналистам.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, оглашенным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил его с переизбранием.

Песков Дмитрий
Лукашенко Александр