В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — сказал он журналистам.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, оглашенным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил его с переизбранием.