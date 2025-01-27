Лукашенко провел встречу с генсеком ШОС

«Вы совсем “молодой” по должности (с 1 января начали работу в качестве генсека), но на выборах у нас вы уже во второй раз. Поэтому уже опыт есть. Вы, как в народе говорят, притерлись, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Знаю, очень активно вы и ваши коллеги вели работу здесь, ознакомились с выборами. Поскольку опыт есть, можете нам и подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. И знаю, что вы не придерживались каких-то заранее обозначенных интересов. Мы вам за это благодарны», — сказал Президент.