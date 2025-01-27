ЦИК: избиратели вынесли 600 бюллетеней с участков на выборах в Беларуси

В ведомстве рассказали о фактах совершения административных правонарушений со стороны избирателей в момент президентских выборов. В ЦИК акцентировали внимание на том, что белорусы фотографировали заполненные бюллетени для голосования. Кроме того, фиксировались случаи выноса бюллетеней за пределы участков.