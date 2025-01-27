ЦИК: избиратели вынесли 600 бюллетеней с участков на выборах в Беларуси

ЦИК сказал, что избиратели вынесли 600 бюллетеней с участков на выборах в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В ведомстве рассказали о фактах совершения административных правонарушений со стороны избирателей в момент президентских выборов. В ЦИК акцентировали внимание на том, что белорусы фотографировали заполненные бюллетени для голосования. Кроме того, фиксировались случаи выноса бюллетеней за пределы участков.
«По предварительным данным порядка 600 бюллетеней предположительно вынесены с участков для голосования», — уточнили в пресс-службе ЦИК Беларуси.
Ранее ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко побеждает на выборах президента — за него проголосовали 5 136 293 белоруса.
Кстати, ЦИК сказал, что 51 ребенок родился за время основного голосования на выборах в Беларуси.
Тем временем президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.