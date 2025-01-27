Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате», — сказал Песков.
Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами.
«Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали “80 лет победы в Великой Отечественной войне”, — уточнил Песков.
По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге.
«Мемориальный во многом день», — сказал пресс-секретарь президента РФ.