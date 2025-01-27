Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами.

«Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали “80 лет победы в Великой Отечественной войне”, — уточнил Песков.

По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге.

«Мемориальный во многом день», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Путин Владимир
памятные даты