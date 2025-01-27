В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог.