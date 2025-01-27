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За нарушения в проекте школы замгубернатору НСО внесли предостережение

Стройка объекта отстала на 6 месяцев.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Заместителю губернатора Новосибирской области Роману Теленчинову внесли предостережение из-за нарушений при проектировании школы. Строительство объекта в Татарске идёт с опозданием на 6 месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года был заключён госконтракт между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и АО «Сибавиастройпроект» на возведение школы.

«Готовность объекта в настоящее время составляет 23%, отставание от графика — 6 месяцев. Причиной этого явились нарушения в проектной документации, несоответствие проектных решений результатам инженерно-геологических изысканий», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

От замгубернатора потребовали устранить нарушения и завершить стройку объекта. Действиям проектировщика и заказчика дадут оценку. Это поручил сделать прокурор области Александр Бучман.

Прокуратура