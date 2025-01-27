Возможность разговора Путина и Трампа и выборы в Белоруссии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда посетит Санкт-Петербург.
Глава государства пообщается с ветеранами и вручит им юбилейные медали.
Он также встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
О возможности разговора Путина и Трампа
Россия не получала от США запросов на контакты президентов двух стран: «Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику, готовность сохраняется. Такая же готовность сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время».
Путин и Трамп обсудят перспективы встречи, «когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор».
О выборах в Белоруссии
Выборы в Белоруссии были прозрачными и абсолютно легитимными: «Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, это весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание».
О ситуации в Курской области
Ущерб Курской области от ВСУ достоверно подсчитать нельзя до полного освобождения региона: «Пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно».