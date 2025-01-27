Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

По словам Си Цзиньпина, Пекин придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом Беларуси над поддержанием традиционной дружбы между странами, а также углублением взаимовыгодного сотрудничества и содействием дальнейшему развитию отношений ради пользы народов двух стран.