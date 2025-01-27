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Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

По данным Цетризбиркома республики, за белорусского лидера Александра Лукашенко свои голоса отдали 86,82% избирателей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер отметил, что в последние годы поддерживал тесные контакты с белорусским коллегой. Главы государств планировали и направляли развитие китайско-белорусских отношений, а также вывели отношения двух стран на самый высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

По словам Си Цзиньпина, Пекин придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом Беларуси над поддержанием традиционной дружбы между странами, а также углублением взаимовыгодного сотрудничества и содействием дальнейшему развитию отношений ради пользы народов двух стран.

Выборы в Беларуси

Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,69%.

После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.

Заседание по подведению итогов президентских выборов ЦИК планирует провести 3 февраля.

Лукашенко Александр