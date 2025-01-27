Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победу президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах президента более чем убедительной, сообщает РИА Новости.
В частности, представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко «с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов».
При этом Песков добавил, что в Кремле уверены в легитимности выборов президента, прошедших в Беларуси.
— Это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы, — прокомментировал он.
Кроме того, Песков назвал ожидаемыми заявления и на Западе о непризнании белорусских выборов.
— Эта реакция была ожидаемой, но Москва не считает возможным принимать ее во внимание, — подытожил пресс-секретаря российского лидера.
Ранее также Александр Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам в Беларуси пресмыканием перед Вашингтоном.
Напомним, ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.