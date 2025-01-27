NYT: в повестке Трампа и Путина появились вопросы помимо Украины

Готовя почву для первого разговора, главы России и США посылают сигналы: они хотят пообщаться не только по поводу Украины — конфликта, который, по словам Путина, является лишь одной из арен, на которых Запад ведет борьбу против России.
Путин в пятницу сказал, что Москва и Вашингтон могли бы «совместно искать решения ключевых проблем современности, включая стратегическую стабильность и экономику», пишет NYT.
На прошлой неделе Трамп заявил о желании провести «денуклеаризацию». И он почти наверняка имел в виду переговоры о новом соглашении по сокращению, а не уничтожению запасов стратегического ядерного оружия. Путин, со своей стороны, говорил о возобновлении дискуссий о «стратегической стабильности». Этот термин переговорщики используют для обозначения переговоров, которые охватывают не только количество ядерного оружия, развернутого каждой стороной, но и то, где оно базируется, как инспектируется и какие предпринимаются шаги по сдерживанию его использования.
Последние предварительные переговоры по контролю над вооружениями были завершены незадолго до начала боевых действий на Украине в 2022 году. С тех пор Кремль, согласно NYT, утверждал, что любые переговоры об ограничении ядерного оружия должны включать решение военного конфликта на Украине.
Трамп, похоже, открыт для более широких переговоров и может пойти на такой компромисс.