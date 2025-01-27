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NYT: в повестке Трампа и Путина появились вопросы помимо Украины

Отношения Дональда Трампа и Владимира Путина всегда были предметом тайны и психодрамы. За последнюю неделю президенты уже успели обменяться «уколами» и попытались очаровать друг друга лестью. Но ясно одно — они настраиваются на переговоры: сверхдержава со сверхдержавой, лидер с лидером, сообщает The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Готовя почву для первого разговора, главы России и США посылают сигналы: они хотят пообщаться не только по поводу Украины — конфликта, который, по словам Путина, является лишь одной из арен, на которых Запад ведет борьбу против России.

Путин в пятницу сказал, что Москва и Вашингтон могли бы «совместно искать решения ключевых проблем современности, включая стратегическую стабильность и экономику», пишет NYT.

Возможно, речь во время первого общения президентов пойдет о возобновлении переговоров по ядерному оружию. По этой теме надвигается дедлайн: основной договор, ограничивающий арсеналы обеих стран, истекает в феврале 2026 года.

На прошлой неделе Трамп заявил о желании провести «денуклеаризацию». И он почти наверняка имел в виду переговоры о новом соглашении по сокращению, а не уничтожению запасов стратегического ядерного оружия. Путин, со своей стороны, говорил о возобновлении дискуссий о «стратегической стабильности». Этот термин переговорщики используют для обозначения переговоров, которые охватывают не только количество ядерного оружия, развернутого каждой стороной, но и то, где оно базируется, как инспектируется и какие предпринимаются шаги по сдерживанию его использования.

Последние предварительные переговоры по контролю над вооружениями были завершены незадолго до начала боевых действий на Украине в 2022 году. С тех пор Кремль, согласно NYT, утверждал, что любые переговоры об ограничении ядерного оружия должны включать решение военного конфликта на Украине.

Но администрация Байдена отказалась смешивать эти два вопроса, опасаясь, что Москва будет настаивать на том, что ограничит свой ядерный арсенал только в обмен на признание за ней территорий, занятых на Украине.

Трамп, похоже, открыт для более широких переговоров и может пойти на такой компромисс.

Трамп Дональд
Путин Владимир
переговоры