NYT: в повестке Трампа и Путина появились вопросы помимо Украины

На прошлой неделе Трамп заявил о желании провести «денуклеаризацию». И он почти наверняка имел в виду переговоры о новом соглашении по сокращению, а не уничтожению запасов стратегического ядерного оружия. Путин, со своей стороны, говорил о возобновлении дискуссий о «стратегической стабильности». Этот термин переговорщики используют для обозначения переговоров, которые охватывают не только количество ядерного оружия, развернутого каждой стороной, но и то, где оно базируется, как инспектируется и какие предпринимаются шаги по сдерживанию его использования.