В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников

«Медицинское сообщество искренне возмущено. Буквально месяц назад мы видели случай, когда родственники тяжело больной избили сотрудников скорой медицинской помощи во время оказания реанимационных мероприятий. Этот инцидент с акушером-гинекологом также вызвал серьезный резонанс. Что касается усиления мер ответственности за нападение на медработников и причинение им вреда во время исполнения служебных обязанностей, соответствующие нормы уже поддержаны Генеральной прокуратурой», — озвучила Акмарал Альназарова.