В Башкирии по поручению Главы республики началось строительство водовода.

Прокладка водопровода диаметром 500 миллиметров и протяженностью более 6 км будет вестись параллельно с существующем водоводом. В настоящее время уже разработан проект работ, получен земельный ордер и техническое условие по пересечению с коммуникациями. Специалисты занимаются расчисткой трассы, идет подготовка к земляным работам, завоз и пайка стыков труб.