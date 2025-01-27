В Башкирии по поручению Главы республики началось строительство водовода.

В Учалах приступили к строительству водовода от площадки насосной станции второго подъема до площадки напорных резервуаров. Решить вопрос со строительством нового водовода — поручение Главы республики Радия Хабирова, сообщает министерство ЖКХ РБ.
Прокладка водопровода диаметром 500 миллиметров и протяженностью более 6 км будет вестись параллельно с существующем водоводом. В настоящее время уже разработан проект работ, получен земельный ордер и техническое условие по пересечению с коммуникациями. Специалисты занимаются расчисткой трассы, идет подготовка к земляным работам, завоз и пайка стыков труб.
В начале января Учалы звучал в сводках новостей как город, в котором произошло несколько коммунальных аварий. Из-за порыва на третьей нитке водовода отключили холодное водоснабжение, также произошел порыв участка тепловых сетей.
Проблема состояния сетей в Учалах назревшая, поэтому кроме строительства нового водовода, которое планируем завершить в сентябре 2025 года, в 2026-м приступим к капитальному ремонту существующего водовода протяженностью 1,3 км.