Генсек ОДКБ поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом Беларуси

АЛМАТЫ, 27 янв. — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов поздравил Александра Лукашенко в связи с избранием президентом Республики Беларусь, сообщила пресс-служба Организации.
«Уважаемый Александр Григорьевич. Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с избранием Вас на пост Президента Республики Беларусь!», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте ОДКБ.
Тасмагамбетов отметил, что высокая явка избирателей и убедительная победа в полной мере свидетельствуют о высоком уровне доверии к Лукашенко народа Беларуси.
Ранее белорусский ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набирает более 86% голосов и побеждает на выборах.
Окончательные итоги выборов президента Беларуси ЦИК планирует подвести 3 февраля.