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Генсек ОДКБ поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом Беларуси

Ранее белорусский ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набирает более 86% голосов и побеждает на выборах.

АЛМАТЫ, 27 янв. — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов поздравил Александра Лукашенко в связи с избранием президентом Республики Беларусь, сообщила пресс-служба Организации.

«Уважаемый Александр Григорьевич. Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с избранием Вас на пост Президента Республики Беларусь!», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте ОДКБ.

Тасмагамбетов отметил, что высокая явка избирателей и убедительная победа в полной мере свидетельствуют о высоком уровне доверии к Лукашенко народа Беларуси.

Ранее белорусский ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набирает более 86% голосов и побеждает на выборах.

Окончательные итоги выборов президента Беларуси ЦИК планирует подвести 3 февраля.

Лукашенко Александр