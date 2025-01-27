Тарлев: власть несет ответственность за кризис в Молдове

Помимо этого, политик не понимает, почему в Молдове кубометр газа для потребителей стоит 17 леев, когда в соседней Украине — 3 лея, а в Румынии — около 12 леев. По его словам, покупательская способность граждан Молдовы намного ниже, чем в Румынии, а цены на электроэнергию, газ и прочие услуги намного выше, чем в соседних странах.