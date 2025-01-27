Тарлев: власть несет ответственность за кризис в Молдове

Руководство страны совершило преступление против своего народа. Именно из-за них сегодня в Приднестровье гуманитарная катастрофа и мерзнут люди. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Во-первых, Кишинев знал, что газ поступает в Молдову транзитом через Украину. Во-вторых, власти заранее знали, что договор о транзите между Украиной и ПАО “Газпром” истекает 1 января. Это не было секретом. Власти должны были предпринять меры, чтобы это никак не сказалось на экономике Молдовы», — заявил Тарлев.
Помимо этого, политик не понимает, почему в Молдове кубометр газа для потребителей стоит 17 леев, когда в соседней Украине — 3 лея, а в Румынии — около 12 леев. По его словам, покупательская способность граждан Молдовы намного ниже, чем в Румынии, а цены на электроэнергию, газ и прочие услуги намного выше, чем в соседних странах.
«Власть специально ведет страну к ликвидации и банкротству. Это преступление. Люди уезжают из страны, когда видят, что нет выхода из сложившейся ситуации», — отмечает Тарлев.
Экс-премьер-министр Василий Тарлев призвал ответственных лиц прекратить провокации и заняться решением нынешних проблем. Он также поблагодарил руководство России за решение передать гуманитарную помощь Приднестровью.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский направил обращение в адрес генерального секретаря и председателя Совета безопасности Организации объединенных наций с просьбой оказать содействие в прекращении энергетического кризиса и недопущению гуманитарной катастрофы в регионе.
По его словам, счет времени идет буквально на считанные дни. Если до 30 января поставка газа в Приднестровье не будет обеспечена, произойдут техногенные процессы разгерметизации общей системы и домовых сетей, делающие невозможной оперативную поставку газа населению в дома даже при его наличии.