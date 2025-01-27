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Военный в отставке стал третьим претендентом на пост мэра Бердска

Александр Трушакин — участник СВО и ветеран боевых действий.

Третьим кандидатом на пост главы Бердска стал 63-летний военный пенсионер. Александр Трушакин — ветеран боевых действий, участник СВО. Он подал документы 27 января — в девятый день работы конкурсной комиссии.

По информации «Бердск-Онлайн», Александр Трушакин неоднократно выдвигал свою кандидатуру на различных выборах, которые проходили в регионе. Так, в 2023-м он уже пытался стать мэром Бердска, а потом судился из-за результатов, оспаривая легитимность избрания градоначальником другого кандидата. Также он заявлялся на пост мэра Новосибирска и баллотировался в депутаты Госдумы РФ.

Ранее документы на должность мэра Бердска подали два заявления: чиновники из Искитима Вячеслав Бесхлебный и учитель музыки из Бердска Светлана Верстюк. 13 февраля кандидатов ждет конкурсный отбор. Тайное голосование депутатов состоится в тот же день.