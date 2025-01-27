Военный в отставке стал третьим претендентом на пост мэра Бердска

По информации «Бердск-Онлайн», Александр Трушакин неоднократно выдвигал свою кандидатуру на различных выборах, которые проходили в регионе. Так, в 2023-м он уже пытался стать мэром Бердска, а потом судился из-за результатов, оспаривая легитимность избрания градоначальником другого кандидата. Также он заявлялся на пост мэра Новосибирска и баллотировался в депутаты Госдумы РФ.