Военный в отставке стал третьим претендентом на пост мэра Бердска

Третьим кандидатом на пост главы Бердска стал 63-летний военный пенсионер. Александр Трушакин — ветеран боевых действий, участник СВО. Он подал документы 27 января — в девятый день работы конкурсной комиссии.
По информации «Бердск-Онлайн», Александр Трушакин неоднократно выдвигал свою кандидатуру на различных выборах, которые проходили в регионе. Так, в 2023-м он уже пытался стать мэром Бердска, а потом судился из-за результатов, оспаривая легитимность избрания градоначальником другого кандидата. Также он заявлялся на пост мэра Новосибирска и баллотировался в депутаты Госдумы РФ.
Ранее документы на должность мэра Бердска подали два заявления: чиновники из Искитима Вячеслав Бесхлебный и учитель музыки из Бердска Светлана Верстюк. 13 февраля кандидатов ждет конкурсный отбор. Тайное голосование депутатов состоится в тот же день.