Мэр Максим Кудрявцев рассказал, сколько блокадников проживает в Новосибирске

Мэр Новосибирска Кудрявцев Максим решил почтить памятью 81-годовщину освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Он рассказал, что в регионе проживает 118 блокадников. Об этом мэр города Кудрявцев Максим сообщил в телеграм-канале.
— В годы Великой Отечественной войны наш город принял почти 130 тысяч эвакуированных ленинградцев, из них более 22 тысяч остались в Новосибирске и внесли значительный вклад в развитие промышленности и культуры. До сих пор в Новосибирске живут 118 блокадников, — сообщил мэр Новосибирска Кудрявцев Максим.
Градоначальник напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, поэтому важно помнить о героизме и стойкости жителей блокадного Ленинграда.