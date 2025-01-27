Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Максим Кудрявцев рассказал, сколько блокадников проживает в Новосибирске

В годы Великой Отечественной войны наш город принял почти 130 тысяч эвакуированных ленинградцев.

Источник: соцсети

Мэр Новосибирска Кудрявцев Максим решил почтить памятью 81-годовщину освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Он рассказал, что в регионе проживает 118 блокадников. Об этом мэр города Кудрявцев Максим сообщил в телеграм-канале.

— В годы Великой Отечественной войны наш город принял почти 130 тысяч эвакуированных ленинградцев, из них более 22 тысяч остались в Новосибирске и внесли значительный вклад в развитие промышленности и культуры. До сих пор в Новосибирске живут 118 блокадников, — сообщил мэр Новосибирска Кудрявцев Максим.

Градоначальник напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, поэтому важно помнить о героизме и стойкости жителей блокадного Ленинграда.