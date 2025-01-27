Мэр Максим Кудрявцев рассказал, сколько блокадников проживает в Новосибирске

— В годы Великой Отечественной войны наш город принял почти 130 тысяч эвакуированных ленинградцев, из них более 22 тысяч остались в Новосибирске и внесли значительный вклад в развитие промышленности и культуры. До сих пор в Новосибирске живут 118 блокадников, — сообщил мэр Новосибирска Кудрявцев Максим.