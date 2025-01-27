Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о продолжении дружбы Китая с Беларусью

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщила пресс-служба президента.
Направив поздравление в адрес главы Беларуси, китайский лидер выразил искренние поздравления от себя и от имени китайского народа.
— Рад слышать о вашем переизбрании на пост президента Республики Беларусь, — подчеркнул глава Китая.
Здесь же Си Цзиньпин обратил внимание на то, что в последние годы с Лукашенко поддерживаются тесные контакты. Также он заметил, белорусским лидером были совместно разработаны и даны ориентиры развитию китайско-белорусских отношений. Глава КНР указал, что результатом этого стал выход двусторонних отношений на наивысший в истории уровень отношений «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».
Еще Си Цзиньпин сказал о том, что между Китаем и Беларусью происходит постоянное укрепление политического взаимодоверия, идет совместное строительство в рамках инициативы «Один пояс, один путь». И этот масштабный проект достиг плодотворных результатов, ведет к эффективному развитию многостороннего сотрудничества.
Затем еще Си Цзиньпин подчеркнул, что им придается большое значение развитию отношений Беларуси с Китаем. Еще он заявил о готовности к углублению сотрудничества.
— Готов с вами прилагать совместные усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Беларусью, углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, содействия поступательному развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран, — сказал китайский лидер.
Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визиты в Россию, Китай, КНДР в случае победы на выборах.
И мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Тем временем Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.