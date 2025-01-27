Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о продолжении дружбы Китая с Беларусью

Здесь же Си Цзиньпин обратил внимание на то, что в последние годы с Лукашенко поддерживаются тесные контакты. Также он заметил, белорусским лидером были совместно разработаны и даны ориентиры развитию китайско-белорусских отношений. Глава КНР указал, что результатом этого стал выход двусторонних отношений на наивысший в истории уровень отношений «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».