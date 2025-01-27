«УП» указала на получение Зеленским «карт-бланша» на мирные переговоры

Для начала переговоров Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, говорил в январе президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что хочет получить эти гарантии «до переговоров». Чтобы Киеву выйти на переговоры с Россией, Зеленскому достаточно отменить указ на запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Этот запрет вводился для всех, кроме президента Украины, говорил Зеленский. «Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — заключил Зеленский.