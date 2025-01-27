В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

По словам президента Александра Вучича, подобные протесты финансируются из-за рубежа, а их цель — свержение власти.
Массовые студенческие протесты продолжаются в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали заблокировать на 24 часа Автокоманду — одну из крупнейших транспортных развязок Белграда. Акция совпала с праздником в честь основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования.
Около 10:00 колонны от разных факультетов перекрыли движение на нескольких трассах, проходящих через Автокоманду. Протестующие принесли национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов и символом протестов — окровавленной ладонью. Среди плакатов заметны и антиправительственные лозунги.
Участники акции проведут 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Они требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах.
Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича.
Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах.