В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах.