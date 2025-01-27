Радий Хабиров рассказал о работе частных пансионатов в Башкирии

Так, в республике действуют десять пансионатов для пожилых людей, пять из которых — государственные и их филиалы. Еще пять учреждений являются негосударственными, которые созданы в рамках государственно-частного партнерства. Глава Башкирии отметил, что республика стала первым регионом, где такой пансионат создали на основе концессии.