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Радий Хабиров рассказал о работе частных пансионатов в Башкирии

Глава Башкортостана рассказал в соцсетях о преимуществах работы в формате государственно-частного партнерства и признался, что негосударственные организации становятся надежными партнерами в работе по предоставлению социальных услуг.

Источник: РИА "Новости"

Так, в республике действуют десять пансионатов для пожилых людей, пять из которых — государственные и их филиалы. Еще пять учреждений являются негосударственными, которые созданы в рамках государственно-частного партнерства. Глава Башкирии отметил, что республика стала первым регионом, где такой пансионат создали на основе концессии.

Учреждения располагаются на базе бывших социальных объектов. Предприниматели получают здание в бесплатное пользование, реконструируя и оснащая его за свой счет. При этом все объекты находятся в собственности республики. Не меньше 70 процентов койко-мест предоставляются подопечным бесплатно, а остальные — на коммерческой основе.

— Выигрывают от такого сотрудничества все, — написал радий Хабиров. — Социальная сфера получает дополнительные места для обслуживания наших пожилых жителей.

Так, в пяти частных пансионатах создано 132 места для подопечных. Глава республики отметил, что работу в этом направлении будут продолжать. В деревне Старогумерово Кушнаренковского района реконструируют новый объект. Также в Башкирии могут появиться и реабилитационные центры для детей-инвалидов на основе концессии.