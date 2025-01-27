CNN: у Трампа есть свой план по сектору Газа

Как пояснил Трамп, сектор Газа почти полностью разрушен, поэтому он хочет, чтобы соседние арабские страны разметили беженцев у себя и позволили им построить жилье и «для разнообразия пожить в мире». При этом Трамп, бывший застройщик, подчеркнул, что потенциальное жилье могло бы быть «временным или долгосрочным», говорится в статье.
По данным ООН, израильские авиаудары повредили или разрушили в Газе около 60% зданий, включая школы и больницы, и около 92% домов. Примерно 90% жителей Газы были перемещены, причем многие были вынуждены переезжать неоднократно, а некоторые — более 10 раз. Иордания, согласно ООН, уже приняла более 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Число незарегистрированных беженцев неизвестно. Египет, согласно местным СМИ, с начала конфликта принял около 100 тысяч переселенцев, а примерно 4 млн раненых палестинцев прибыли в страну на лечение.
Министерство иностранных дел Египта в воскресенье уже заявило, что отвергает любое принудительное перемещение палестинцев с их земель.
Такие действия угрожают стабильности, рискуют еще больше расширить конфликт в регионе и подрывают возможности для мира и сосуществования.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в отдельном заявлении указал, что страна стремится «обеспечить, чтобы палестинцы оставались на своей земле».
Наш отказ от перемещения — это твердая позиция, которая не изменится. Иордания — для иорданцев, а Палестина — для палестинцев.
Сафади также подтвердил «твердую и неизменную» позицию Иордании в пользу решения о создании двух государств. Министерство иностранных дел Египта в своем заявлении также призвало международное сообщество поддержать решение о создании двух государств для урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Комментарии Трампа могут указывать на кардинальное изменение внешней политики США, которая долгое время поддерживала решение о двух государствах — израильского и палестинского. На Ближнем Востоке давно существуют опасения, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из сектора Газа в соседние страны. Хотя официальный Тель-Авив эту идею отвергает, ее активно поддерживают крайне правые фракции израильской правящей коалиции.
А независимый палестинский политик Мустафа Баргути уверен, что «заговор этнической чистки не увенчается успехом в секторе Газа или на Западном берегу».