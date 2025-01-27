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CNN: у Трампа есть свой план по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что намерен «переселить» более 1 млн палестинцев из Газы в соседние страны, в первую очередь в Иорданию и Египет. Его план уже вызвал негативную реакцию на Ближнем Востоке, передает CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пояснил Трамп, сектор Газа почти полностью разрушен, поэтому он хочет, чтобы соседние арабские страны разметили беженцев у себя и позволили им построить жилье и «для разнообразия пожить в мире». При этом Трамп, бывший застройщик, подчеркнул, что потенциальное жилье могло бы быть «временным или долгосрочным», говорится в статье.

Комментарии Трампа перекликаются с замечаниями, сделанными в 2024 году его зятем Джаредом Кушнером, который назвал прибрежную недвижимость в секторе Газа «очень ценной» и предложил Израилю выселить палестинцев из сектора Газа и «очистить его».

По данным ООН, израильские авиаудары повредили или разрушили в Газе около 60% зданий, включая школы и больницы, и около 92% домов. Примерно 90% жителей Газы были перемещены, причем многие были вынуждены переезжать неоднократно, а некоторые — более 10 раз. Иордания, согласно ООН, уже приняла более 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Число незарегистрированных беженцев неизвестно. Египет, согласно местным СМИ, с начала конфликта принял около 100 тысяч переселенцев, а примерно 4 млн раненых палестинцев прибыли в страну на лечение.

Министерство иностранных дел Египта в воскресенье уже заявило, что отвергает любое принудительное перемещение палестинцев с их земель.

Такие действия угрожают стабильности, рискуют еще больше расширить конфликт в регионе и подрывают возможности для мира и сосуществования.

МИД Египта

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в отдельном заявлении указал, что страна стремится «обеспечить, чтобы палестинцы оставались на своей земле».

Наш отказ от перемещения — это твердая позиция, которая не изменится. Иордания — для иорданцев, а Палестина — для палестинцев.

Айман Сафади
министр иностранных дел Иордании

Сафади также подтвердил «твердую и неизменную» позицию Иордании в пользу решения о создании двух государств. Министерство иностранных дел Египта в своем заявлении также призвало международное сообщество поддержать решение о создании двух государств для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Однако Амит Сегал, аналитик израильского канала Channel 12 News, процитировав израильских чиновников, сообщил, что заявление Трампа «не оговорка, а часть гораздо более масштабного шага, скоординированного с Израилем».

Комментарии Трампа могут указывать на кардинальное изменение внешней политики США, которая долгое время поддерживала решение о двух государствах — израильского и палестинского. На Ближнем Востоке давно существуют опасения, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из сектора Газа в соседние страны. Хотя официальный Тель-Авив эту идею отвергает, ее активно поддерживают крайне правые фракции израильской правящей коалиции.

Ранее Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн назвал идею перемещения большего количества палестинских беженцев в Иорданию или Египет «красной линией».

А независимый палестинский политик Мустафа Баргути уверен, что «заговор этнической чистки не увенчается успехом в секторе Газа или на Западном берегу».

Трамп Дональд