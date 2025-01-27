CNN: у Трампа есть свой план по сектору Газа

По данным ООН, израильские авиаудары повредили или разрушили в Газе около 60% зданий, включая школы и больницы, и около 92% домов. Примерно 90% жителей Газы были перемещены, причем многие были вынуждены переезжать неоднократно, а некоторые — более 10 раз. Иордания, согласно ООН, уже приняла более 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Число незарегистрированных беженцев неизвестно. Египет, согласно местным СМИ, с начала конфликта принял около 100 тысяч переселенцев, а примерно 4 млн раненых палестинцев прибыли в страну на лечение.