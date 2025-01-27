Миссия ШОС не выявила нарушений на выборах в Белоруссии

МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии 26 января не выявила нарушений норм законодательства, которые бы ставили под сомнение легитимность избирательной кампании, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев.
«Нарушений норм национального законодательства, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов и которые могли бы оказать влияние на результат выборов, миссией не отмечено», — сказал Ермекбаев на пресс-конференции в Минске.
По его словам, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, демократичными, достоверными.