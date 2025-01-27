В Севастополе изменены ставки по земельному налогу

Юридические лица, которые являются плательщиками земельного налога, в отличие от физических лиц самостоятельно исчисляют сумму налога и авансовые платежи. Сумма рассчитывается по истечении налогового периода календарного года — как соответствующий процент от налоговой базы. Налоговая база, в свою очередь, определяется как кадастровая стоимость каждого земельного участка, внесенная в ЕГРН. Налог, подлежащий уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммой авансовых платежей. Авансовые платежи, уплачиваемые по истечении 1, 2 и 3 кварталов, равняются ¼ налоговой ставки от кадастровой стоимости земельного участка.