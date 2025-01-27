Сегодня исполняется 80 лет со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря и лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау. Только в этом лагере было убито более миллиона человек, большинство из которых были евреи. Тем, кто отрицает или намеренно искажает историю, хотелось бы напомнить, что 80 лет назад Освенцим, один из самых страшных символов Холокоста, освободила Красная армия, в составе которой были и молдаване. Это следует знать и Майе Санду, которая сегодня участвует в Польше в памятных мероприятиях по случаю годовщины. Произносить скорбные речи о безвинно погибших узниках от рук нацистов, когда на заседаниях ООН представитель Молдавии голосует против резолюций по борьбе с героизацией нацизма — верх цинизма.