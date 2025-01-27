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Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Президент РФ тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе беседы лидеры двух стран сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ направил белорусскому лидеру телеграмму с поздравлением с победой на прошедших в Беларуси президентских выборах. Владимир Путин отдельно подчеркнул, что президент Беларуси всегда является желанным гостем на российской земле, и, как ранее было условлено, Лукашенко ждут в скором времени в Москве.

Ранее Александр Лукашенко уже поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана льхамом Алиевым. С победой на выборах белорусского лидера поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выборы в Беларуси.

Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7%.

После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.

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