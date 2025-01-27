Лукашенко и Путин поговорили по телефону

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе беседы лидеры двух стран сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.
Ранее Александр Лукашенко уже поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана льхамом Алиевым. С победой на выборах белорусского лидера поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.
Выборы в Беларуси.
Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7%.
После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.
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