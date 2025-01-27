Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Уточняется, что в ходе беседы лидеры двух стран сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ направил белорусскому лидеру телеграмму с поздравлением с победой на прошедших в Беларуси президентских выборах. Владимир Путин отдельно подчеркнул, что президент Беларуси всегда является желанным гостем на российской земле, и, как ранее было условлено, Лукашенко ждут в скором времени в Москве.