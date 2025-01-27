Центризбирком: Лукашенко определит, когда пройдет инаугурация

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Дату инаугурации в Беларуси определяет президент Александр Лукашенко, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
«Закон отводит два месяца, но это не задача ЦИК, будет определять избранный глава государства», — сказал глава Центризбиркома агентству РИА Новости.
В Беларуси 26 января прошел основной день голосования на выборах президента республики.
Голоса избирателей, согласно предварительным данным, распределились следующим образом:
- Александр Лукашенко — 86,82%
- Сергей Сыранков — 3,21%
- Олег Гайдукевич — 2,02%
- Анна Канопацкая — 1,86%
- Александр Хижняк — 1,74%
- Против всех — 3,60%
Для вновь избранного главы государства это уже седьмые по счету президентские выборы, в которых он одерживает уверенную победу в первом туре, за исключением кампании 1994 года, когда понадобился второй тур.