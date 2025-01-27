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Центризбирком: Лукашенко определит, когда пройдет инаугурация

Белорусское законодательство подразумевает, что официальное вступление в должность новоизбранного главы государства должно пройти в течение двух месяцев после выборов.

Источник: Reuters

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Дату инаугурации в Беларуси определяет президент Александр Лукашенко, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

«Закон отводит два месяца, но это не задача ЦИК, будет определять избранный глава государства», — сказал глава Центризбиркома агентству РИА Новости.

В Беларуси 26 января прошел основной день голосования на выборах президента республики.

Голоса избирателей, согласно предварительным данным, распределились следующим образом:

  • Александр Лукашенко — 86,82%
  • Сергей Сыранков — 3,21%
  • Олег Гайдукевич — 2,02%
  • Анна Канопацкая — 1,86%
  • Александр Хижняк — 1,74%
  • Против всех — 3,60%

Для вновь избранного главы государства это уже седьмые по счету президентские выборы, в которых он одерживает уверенную победу в первом туре, за исключением кампании 1994 года, когда понадобился второй тур.

Лукашенко Александр