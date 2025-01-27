Путин и Лукашенко пообщались по телефону

Результаты выборов в Белоруссии вызвали сомнение у западных политиков, в частности у польского МИДа, из-за отсутствия западных наблюдателей и избирательных участков за рубежом. В Евросоюзе также заявляли, что не считают выборы в Белоруссии свободными и демократичными.