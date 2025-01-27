«Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза», — написал господин Сийярто в Facebook (принадежлит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 семи стран — членов ЕС. Перед голосованием Петер Сийярто заявил, что Венгрия понесла ущерб из-за антироссийских санкций, в то время как Украина предпринимает шаги, «угрожающие энергетической безопасности» Центральной Европы.
Речь шла в том числе об отказе Киева от транзита российского газа с 1 января. Кроме того, в середине января Венгрия раскритиковала атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, осуществляющую подачу газу по «Турецкому потоку». В преддверии голосования по вопросу антироссийских санкций Еврокомиссия пообещала привлечь Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной по поставкам газа.