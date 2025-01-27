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Главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередное продление санкций против России еще на шесть месяцев, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Последние дни продолжались дискуссии по этому вопросу из-за позиции Венгрии, однако Еврокомиссия предоставила Будапешту гарантии энергобезопасности страны, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства-члены Евросоюза», — написал господин Сийярто в Facebook (принадежлит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 семи стран — членов ЕС. Перед голосованием Петер Сийярто заявил, что Венгрия понесла ущерб из-за антироссийских санкций, в то время как Украина предпринимает шаги, «угрожающие энергетической безопасности» Центральной Европы.

Речь шла в том числе об отказе Киева от транзита российского газа с 1 января. Кроме того, в середине января Венгрия раскритиковала атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, осуществляющую подачу газу по «Турецкому потоку». В преддверии голосования по вопросу антироссийских санкций Еврокомиссия пообещала привлечь Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной по поставкам газа.

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