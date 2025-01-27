Главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России

Речь шла в том числе об отказе Киева от транзита российского газа с 1 января. Кроме того, в середине января Венгрия раскритиковала атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, осуществляющую подачу газу по «Турецкому потоку». В преддверии голосования по вопросу антироссийских санкций Еврокомиссия пообещала привлечь Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной по поставкам газа.