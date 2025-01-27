CBS: Калифорния имеет больше шансов выйти из состава США, чем в 2016 году

Об этом сообщает телеканал CBS News.
«Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для проведения Calexit (выход Калифорнии из состава США. — RT), — сейчас у нас больше возможностей для проведения Calexit, чем в 2016 году», — заявил Эванс.
В четверг госсекретарь США Ширли Вебер сообщила, что для реализации этой инициативы она должна собрать более 500 тыс. подписей к концу июля.
Если предложение будет одобрено, то Калифорния внесёт вотум недоверия Соединённым Штатам Америки.
Ранее в Калифорнии произошли мощные пожары. Трамп сравнил их с последствиями ядерного удара.