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CBS: Калифорния имеет больше шансов выйти из состава США, чем в 2016 году

Инициатор очередной петиции за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов Америки Маркус Эванс заявил, что сейчас шансы на успех гораздо выше, чем когда президент Дональд Трамп впервые победил на выборах в 2016 году.

Источник: Tim Mossholder/CC0

Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для проведения Calexit (выход Калифорнии из состава США. — RT), — сейчас у нас больше возможностей для проведения Calexit, чем в 2016 году», — заявил Эванс.

В четверг госсекретарь США Ширли Вебер сообщила, что для реализации этой инициативы она должна собрать более 500 тыс. подписей к концу июля.

Если предложение будет одобрено, то Калифорния внесёт вотум недоверия Соединённым Штатам Америки.

Ранее в Калифорнии произошли мощные пожары. Трамп сравнил их с последствиями ядерного удара.