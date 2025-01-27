Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Глава региона назвал Лукашенко «единственным достойным кандидатом», обладающим необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны. Он также отметил, что благодаря Лукашенко отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом становятся крепче и приобретают все более глубокий и стратегический характер. Кадыров также добавил, что призыв Европарламента заранее не признавать эти выборы является «лучшим доказательством» о единственно верным политическим курсе Лукашенко.