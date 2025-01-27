Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

ГРОЗНЫЙ, 27 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Александра Лукашенко с «убедительной» победой на выборах президента Белоруссии.
«С большим удовольствием поздравляю Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь! Это значимое событие для всего белорусского народа. Я очень рад, что многолетний опыт, преданность своему народу и эффективность Александра Григорьевича, как руководителя, в очередной раз получили заслуженное признание граждан», — написал Кадыров.
Глава региона назвал Лукашенко «единственным достойным кандидатом», обладающим необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны. Он также отметил, что благодаря Лукашенко отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом становятся крепче и приобретают все более глубокий и стратегический характер. Кадыров также добавил, что призыв Европарламента заранее не признавать эти выборы является «лучшим доказательством» о единственно верным политическим курсе Лукашенко.
«Когда структуры, далекие от реальных интересов белорусского народа, пытаются диктовать свои условия и ставят под сомнение выбор миллионов граждан, это лишь подтверждает, что Беларусь идет правильным путем — путем независимости, суверенитета и стабильности», — написал Кадыров.
Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.