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Депутаты требуют распустить думу в Ревде

Руководитель фракции «Единой России» в думе Ревды Юрия Мячин предложил распустить представительный орган. Вопрос о роспуске будет обсуждаться на заседании 29 января.

Представитель ЕР направил письмо с соответствующим предложением в думу. По его мнению, прекратить полномочия представительного органа необходимо из-за того, что якобы оппозиция и председатель Вениамин Таров не исполняют свои обязанности.

Корреспондент ЕАН запросил комментарий в региональном отделении партии «Единая Россия». Там обещали позже предоставить комментарий по сложившейся ситуации.

В ноябре 2024 года предыдущий спикер ревдинской думы Андрей Мокрецов сложил с себя полномочия из-за возникшего конфликта с оппозиционными депутатами.