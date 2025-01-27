Депутаты требуют распустить думу в Ревде

Представитель ЕР направил письмо с соответствующим предложением в думу. По его мнению, прекратить полномочия представительного органа необходимо из-за того, что якобы оппозиция и председатель Вениамин Таров не исполняют свои обязанности.
Корреспондент ЕАН запросил комментарий в региональном отделении партии «Единая Россия». Там обещали позже предоставить комментарий по сложившейся ситуации.
В ноябре 2024 года предыдущий спикер ревдинской думы Андрей Мокрецов сложил с себя полномочия из-за возникшего конфликта с оппозиционными депутатами.