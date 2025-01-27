Евросоюз приостановил безвизовый режим для дипломатов Грузии

«Сегодня Совет принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией. Это приведет к тому, что грузинским дипломатам и должностным лицам придется подавать заявление на получение визы при поездках в ЕС», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что «грузинские дипломаты и должностные лица также больше не смогут воспользоваться преимуществами более короткого срока подачи заявлений, более низких визовых сборов и возможности представлять меньше подтверждающих документов».
Как поясняется в документе, безвизовым режимом отныне не смогут пользоваться «члены официальных делегаций Грузии, которые принимают участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории страны ЕС межправительственными организациями, члены национальных и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов».
Как сообщил ТАСС источник в Совете ЕС, это решение будет в ближайшие дни опубликовано в официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.
20 декабря 2024 года Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов Грузии.
В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.