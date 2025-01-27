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Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах

Путин и Лукашенко созвонились обсудили график контактов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону 27 января, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что в телефонном разговоре Владимир Путин тепло поздравил Александра Лукашенко победой на президентских выборах, назвав ее убедительной.

Еще белорусский и российский лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику. И также главы государств сверили график предстоящих контактов.

Ранее уже мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве. Также в Кремле назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.

Еще Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о продолжении дружбы Китая с Беларусью.