Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону 27 января, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что в телефонном разговоре Владимир Путин тепло поздравил Александра Лукашенко победой на президентских выборах, назвав ее убедительной.
Еще белорусский и российский лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику. И также главы государств сверили график предстоящих контактов.
Ранее уже мы писали, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве. Также в Кремле назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.
Еще Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о продолжении дружбы Китая с Беларусью.