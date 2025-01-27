«Держат в страхе большую часть населения»: в горсовете призвали добавить мероприятий для молодёжи на окраинах Калининграда

Городской совет депутатов Калининграда поручил мэрии проводить больше молодёжных мероприятий в парках и на окраине города, чтобы занять подрастающее поколение. Обсуждение вопроса состоялось на комиссии по местному самоуправлению и соцполитики горсовета.
«Все знают, что на Сельме есть группа подростков, которые держат в страхе большую часть населения. Можно ли организовывать мероприятия не только в центре города, но и охватить парки, например, парк Макса Ашманна, чтобы привлечь этих детей туда?» — задала вопрос депутат Тамила Чернышова, обращаясь к руководителю управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии Людмиле Помогаевой.
Работник администрации отметила, что поручения будут даны. «Мы поговорим с общественными объединениями и в текущем году [дадим установку] проводить и на благоустроенных территориях, особенно в парке Макса Ашманна», — сказала Помогаева.
В горсовете отметили, что ситуация с подростками на Сельме находится на контроле у правоохранительных органов. «Полиция сопровождает», — подчеркнул депутат Юрий Саломохин.
Малолетки хулиганят и на Сельме: группа детей терроризирует взрослых, избивает ровесников. Перед продавцом одного из магазинов они спустили штаны, а в ребёнка брызнули из перцового баллончика.