«Держат в страхе большую часть населения»: в горсовете призвали добавить мероприятий для молодёжи на окраинах Калининграда

«Все знают, что на Сельме есть группа подростков, которые держат в страхе большую часть населения. Можно ли организовывать мероприятия не только в центре города, но и охватить парки, например, парк Макса Ашманна, чтобы привлечь этих детей туда?» — задала вопрос депутат Тамила Чернышова, обращаясь к руководителю управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии Людмиле Помогаевой.